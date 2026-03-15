El PSdeG eleva al Parlamento una batería de iniciativas contra las listas de espera «peores da última década»

La diputada Elena Espinosa, en una imagen de archivo de una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento. SANDRA ALONSO

El grupo del PSdeG-PSOE ha registrado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas con el objetivo de exigir a la Xunta medidas concretas que permitan frenar el crecimiento de las listas de espera sanitarias, que son «as peores da última década» de acuerdo con los tiempos de demora que haya para casi todas las especialidades. La diputada Elena Espinosa, firmante de las propuestas, indica en un comunicado que los propios datos oficiales del Servizo Galego de Saúde confirman lo que muchas personas llevan tiempo denunciando, y es que «as esperas seguen aumentando e a Consellería de Sanidade continúa sen ofrecer respostas eficaces».

Apunta la diputada viguesa que en el último informe hecho público por el Sergas, a 30 de diciembre de 2025, había 378.749 personas esperando una prueba diagnóstica, una consulta especializada o una intervención quirúrgica. «Son 18.299 máis que apenas seis meses antes», recalca, destacando que, en concreto, son 123.947 las personas esperan por una prueba diagnóstica, 205.248 las que lo hacen por una consulta con un especialista y otras 49.554, por una cirugía. Todos los indicadores —insiste Espinosa— apuntan en la misma dirección: «a situación empeora».

Abunda la parlamentaria en que los tiempos de espera se sitúan «nos niveis máis altos da última década», con la demora media para una prueba diagnóstica que alcanzó los 97,8 días, que son 10,5 más que en el 2024. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, la espera media se sitúa en los 72,8 días, es decir, 5,7 más que el año anterior. Y las consultas con el especialista llegan a los 62,6 días, 5,3 días más, añade Espinosa.

Y es que todavía no se ha recuperado la situación sanitaria y los tiempos de espera que había en el 2019, antes de la pandemia. «A espera media para unha ciruxía era de 54 días y para consulta era de 41,5. Seis anos despois, a sanidad gallega segue sen recuperar aqueles niveis e hoxe está practicamente 20 días por riba», recoge el comunicado, en el que Espinosa también critica al conselleiro de Sanidade por buscar siempre excusas «para non asumir responsabilidades».

Es más, señala que ahora Antonio Gómez Caamaño «intenta atribuir a situación ás folgas de decembro», dice, si bien la diputada destaca que el problema es mucho más profundo y pasa por la falta de personal, por los contratos que continúan siendo precarios o por la carga de trabajo «que resulta insostible».