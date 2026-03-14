Rueda reivindica en Zúrich la labor de los centros gallegos y defiende las medidas para emigrantes de la Xunta

Rueda saluda a los integrantes del grupo folklórico de As Xeitosiñas. Ennio Leanza @ Xunta

Con el ritmo de la orquesta París de Noia de fondo, y ante un millar de personas de la colectividad gallega suiza, Alfonso Rueda reivindicó este sábado en Zúrich la labor de las asociaciones gallegas en el exterior como «as mellores embaixadoras desa Galicia calidade» que, dijo, difunde y protege el idioma, las tradiciones y la cultura fuera de nuestras fronteras, inspirando a las nuevas generaciones. «Galicia non se entende sen os milleiros de homes e mulleres que marcharon na procura de oportunidades e fixeron país tamén desde fóra», aseguró Rueda durante su participación en el encuentro con el colectivo Zúrich-Galicia Calidade, organizado con la colaboración de la asociación cultural y recreativa As Xeitosiñas, que este año cumple 45 años.

Junto al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, el presidente de la Xunta destacó «o papel fundamental» de los 13 centros gallegos de Suiza, que «proxectan a imaxe de Galicia como sinónimo de excelencia e rigor nunha terra que se converteu nun segundo fogar para miles de familias galegas». La comunidad gallega en el país helvético supera las 41.000 personas. Aprovechando la ocasión, Rueda y González repasaron las medidas que la Xunta promueve para impulsar el retorno de emigrados y para fortalecer la conexión con Galicia de quienes viven en el exterior.

En concreto, se refirieron a la estrategia Galicia Retorna, que ofrece oportunidades, recordaron, «tanto para quen volve cun emprego por conta allea como para quen aposta polo emprendemento», y citaron las becas BEME para la juventud, que permiten a los gallegos en el exterior estudiar un máster en una de las tres universidades públicas del país. Además, anunciaron que la Xunta pondrá en marcha, próximamente, dos programas para que jóvenes y pensionistas en Europa puedan regresar a Galicia en estancias para mantener los vínculos con su tierra.

Mientras que los niños y jóvenes de entre 10 y 17 años tendrán la oportunidad de participar en los campamentos de verano del Gobierno autonómico, los jubilados gallegos en el viejo continente podrán optar a una estancia en la comunidad como la que se ofrecía hasta ahora para quienes viven en América. «Trátase de seguir fomentando os lazos entre xeracións», destacó Rueda al hablar de estas dos iniciativas.

Durante su estancia en Zúrich, el presidente gallego también mantuvo un encuentro con el cónsul general de España en la ciudad suiza, Francisco José Rabena, y con representantes de otras entidades como los centros gallegos de Lucerna y Zug, y el Centro Español Apóstol Santiago de Liechtenstein.