Un millar de escolares gallegos de Primaria y ESO participarán en los campamentos de inmersión en inglés

Imagen de uno de los campamentos celebrado el año pasado.

Cerca de un millar de alumnos de 54 centros escolares gallegos participarán este año en el programa de campamentos Spring Week promovido por la Xunta para que mejoren sus competencias en inglés. Esta actividad, abierta a estudiantes de entre quinto de Primaria y segundo de ESO, se desarrollará por diferentes turnos entre el 22 de marzo y el 23 de mayo en el Centro Residencial de Os Peares.

Como en ediciones anteriores, la estancias están concebidas para que los escolares convivan en un entorno de inmersión lingüística, practicando inglés en sus tareas habituales con el apoyo de un profesorado nativo. Los campamentos combinan tanto actividades académicas como lúdicas, que incluyen la participación en talleres y juegos que favorezcan la cooperación.

El programa de campamentos Spring Week se enmarca en la apuesta del Gobierno gallego por el impulso de las competencias en lenguas extranjeras del alumnado, que ha contribuido a convertir a Galicia, por segundo año consecutivo, en la comunidad con mayor nivel de inglés de España, según el informe anual de Education First (EF), al obtener una nota de 563 puntos, 23 más que la media de España y 73 más que la media global.

En la estancias de esta primavera, que serán completamente gratuitas para las familias, participarán alumnos de 54 centros educativos de los municipios de Laxe, Dodro, Brión, As Pontes, Santiago de Compostela, Trazo, Cambre, Santa Comba, Porto do Son, Muros, A Coruña, Cedeira, Outes, Oroso, Boiro, Ferrol, Fene, Ribeira, Ribeira, Mazaricos, Baralla, A Fonsagrada, Burela, Vilalba, Mondoñedo, Lugo, Ribadavia, Ourense, Os Blancos, A Pobra de Trives, O Barco de Valdeorras, A Peroxa, Vigo, Cangas, Meis, Lalín, O Porriño, Silleda, Baiona, Vilagarcía de Arousa, Redondela, Tui, Tomiño, Cambados, Ponteareas, Sanxenxo, A Estrada y Fornelos de Montes.