Anpas Galegas censura que las ayudas de la Xunta para comedores vayan también a centros concertados

CESAR QUIAN

La Confederación Anpas Galegas, que agrupa a asociaciones de madres y padres de alumnos de toda la comunidad, mostró este sábado su «indignación» ante el anuncio realizado por la Xunta de crear una nueva línea de ayudas para familias con hijos escolarizados en centros concertados con una dotación de 3 millones de euros. Entiende esta organización que mientras el Gobierno gallego continúa destinando recursos a centros privados sostenidos con financiación pública, la red de enseñanza pública sigue «a padecer problemas estruturais que afectan de maneira directa ás familias».

Anpas Galegas como como ejemplo de esta situación los comedores escolares. Apuntan que en la actualidad existe un «claro agravio económico» entre los centros con comedores de gestión directa de la Xunta y aquellos otros en los que la gestión es indirecta y el servicio se presta a través de empresas externas. «Hai casos nos que as familias chegan a pagar case dous euros máis por menú nos comedores que non están xestionados directamente pola Administración», remarca la confederación en un comunidad, cuando entiende que no existe una explicación justificada para esta diferencia.

A esta desigualdad económica que identifican, se añade también una diferencia evidente «na calidade do servizo». Señalan, de hecho, que en los centros con cocina propia, el comedor escolar acostumbra ofrecer una alimentación más adeciuada a las necesidades nutricionales del alumnado, con mayor control de los productos empleados y sobre los procesos de elaboración. Por contra, en los centros que utilizan un servicio de cátering, las familias llevan años trasladando «a súa preocupación pola calidade da comida e polas condicións nas que se presta o servizo».

Esta asociación considera que el comedor escolar en un servicio educativo fundamental dentro de la escuela pública, así que demanda de la Consellería de Educación una «aposta firme» por el refuerzo de la red de centros públicos. Y entienden que las ayudas para los comedores de centros concertados no van en esa dirección, sino que ahondan en el «desmantelamento progresivo» de la enseñanza pública.