La comarca de A Fonsagrada y Os Ancares, zona cero de la despoblación en Galicia

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Una parroquia de Mondoñedo, en imagen de archivo
Una parroquia de Mondoñedo, en imagen de archivo OSCAR CELA

Ha perdido la mitad de sus vecinos, que tienen la quinta edad media más alta. «Galicia va a eliminar las comarcas y creo que es un error», dice el sociólogo y politólogo que creó la plataforma GeoComarcas

15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Navia de Suarna es el concello que ha perdido más población en los últimos 25 años, un 48 % desde el 2001. Es, junto a los municipios de Baleira, Becerreá, Cervantes, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz,

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