La comarca de A Fonsagrada y Os Ancares, zona cero de la despoblación en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Ha perdido la mitad de sus vecinos, que tienen la quinta edad media más alta. «Galicia va a eliminar las comarcas y creo que es un error», dice el sociólogo y politólogo que creó la plataforma GeoComarcas15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Navia de Suarna es el concello que ha perdido más población en los últimos 25 años, un 48 % desde el 2001. Es, junto a los municipios de Baleira, Becerreá, Cervantes, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz,