El BNG reclama que el Gobierno transfiera el pazo de Meirás a Galicia
GALICIA
La Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica pide que se sancione a los Franco por «apropiación indebida» del pazo durante años13 mar 2026 . Actualizado a las 13:51 h.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, celebró la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el pazo de Meirás pertenece al Estado y cree que ahora es el momento de que el Gobierno «proceda á transferencia dese ben» a Galicia para «poder utilizalo como un centro vencellado á recuperación da memoria histórica do país». Rego advierte que «se o PP non ten interés, haberá próximamente un Goberno galego que o vai facer».
El parlamentario nacionalista subrayó que en la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el pazo es del Estado hay un elemento positivo y otro negativo. A favor está que se confirma «que o pazo de Meirás foi roubado por Franco». Y destacó: «É unha noticia positiva que confirma que tiñamos razón os que durante moito tempo pelexamos para que este patrimonio fose devolto á sociedade galega». Sin embargo, Rego lamentó que haya que indemnizar a los herederos de Franco, una circunstancia que «ten responsabilidades políticas», apuntando al expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Rego asegura que «no seu día encargou un informe que recollía iso, que foi utilizado para establecer a sentenza. Hai unha responsabilidade moi directa do PP, que nunca se preocupou para que os Franco devolvesen o roubado».
Por su parte, la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica reclama al Gobierno que sancione a la familia de Francisco Franco por apropiarse indebidamente del pazo de Meirás durante décadas. La exige además que se recurra la obligación de indemnizar a la familia de Franco «polos gastos realizados no inmoble durante o tempo da súa posesión» al considerar que los herederos del dictador fueron poseedores de buena fe. Para esta asociación, indemnizar a la familia supone «unha vulneración da honra das vítimas e sometelas a unha situación humillante».