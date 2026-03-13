El Alvia Galicia-Barcelona sufre retrasos de más de 60 minutos en casi la mitad de las frecuencias

Mientras se va normalizando la situación tras el accidente ferroviario de Adamuz, hay rutas ferroviarias que siguen siendo castigadas por los retrasos casi diarios, además de no beneficiarse en su totalidad de los ahorros de tiempo de la alta velocidad. Es el caso del Alvia que conecta A Coruña y Vigo con Barcelona y que en circunstancias normales emplea trece horas y media en realizar el recorrido.

El sector ferroviario de la CGT, junto al sindicato Alferro, remitieron cartas a la dirección de Renfe para alertar de la impuntualidad casi cotidiana de esta conexión. Para sustentar sus demandas, ambas centrales elaboraron un informe sobre las demoras del Alvia que conecta con Cataluña, y sus resultados son desalentadores. Ayer mismo, un tren sufrió una incidencia por un enganchón en la catenaria.

Entre el 12 de diciembre y el 20 de enero, detectaron que este servicio ferroviario llegó a su destino con retrasos acumulados de más de 60 minutos en un 44 % de los viajes. De estos, la mitad de las frecuencias superaron los 90 minutos de demora, «chegando a alcanzar un retraso máximo de 165 minutos o 6 de xaneiro», aseguran en un comunicado. En los últimos días, este tren también sufrió importantes retrasos: 116 minutos el pasado día 9; 50 minutos el día 10 y 90 minutos en la siguiente jornada. «Se temos en conta os atrasos superiores a 30 minutos na chegada a destino, as porcentaxes superan o 70 % das viaxes deste servizo, o que consideramos unha cifra inaceptable», aseguran los sindicalistas de la CGT y Alferro.

Ambas centrales ven necesario «tomar medidas operativas para mellorar a prestación deste servizo ferroviario», el único que une Galicia con Cataluña y el País Vasco, por lo que proponen que no se acople al servicio gallego el tren procedente de Salamanca o recuperar la conexión directa con las ciudades vascas.