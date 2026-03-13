Acuerdo para sumar 14 nuevas plazas de FP adaptada para personas con necesidades educativas especiales
GALICIA
Estarán dentro de ciclos básicos de las familias de Hostalaría e Turismo y de Industrias Alimentarias13 mar 2026 . Actualizado a las 17:16 h.
La Xunta de Galicia, cuatro centros integrados de Formación Profesional (CIFP) y seis entidades de atención a la diversidad han firmado este viernes un convenio para reforzar la FP Básica Adaptada que se oferta en Galicia a personas con necesidades educativas especiales.
A través de ese acuerdo se habilitan 14 plazas para formación específica en FP Básica en las familias de Hostalaría e Turismo y de Industrias Alimentarias. Concretamente, habrá una plaza en el módulo de Lavado e secado de roupa impartido en el CIFP Compostela y 13 puestos en el módulo de Procesos básicos de pastelaría e repostaría (seis no CIFP Manuel Antonio de Vigo, cinco no CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, y dos en el CIFP Fraga do Eume de Pontedeume).
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, firmó el acuerdo para desarrollar un proyecto de FP adaptadas con la colaboración de la Asociación de apoio a persoas con diversidade intelectual (Aceesca), la Asociación Hogar e Clínica San Rafael, el centro Juan María Asociación Esperanza Valle Miñor, la Asociación de pais e nais de persoas con Autismo de Galicia (Aspanaes) de Santiago y de Ferrol e la Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga).
Rodríguez señaló que la FP adaptada es una «iniciativa exclusiva e pioneira de Galicia» que ofrece «formación específica», «un acompañamento personalizado» y se «adapta ás necesidades de cada persoa, co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e promover a súa inclusión social e laboral».
La Formación Profesional Adaptada se puso en marcha este mismo curso académico como una nueva vía formativa para garantizar la permanencia de los colectivos vulnerables en el sistema educativo, más allá de la educación obligatoria. Lo hizo como proyecto piloto con un programa de formación en Comercio en el Centro de Educación y Promoción de Adultos Berbés de Vigo.