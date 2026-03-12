Vota y opina: ¿Crees que se está haciendo lo suficiente por hacer competitivos los tres aeropuertos gallegos?

Un vuelo despegando del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago XOAN A. SOLER

Aena ha publicado el balance a mes de febrero del tráfico aéreo en España y, según el registro oficial, los tres aeropuertos gallegos pierden casi 2.000 pasajeros cada día con respecto al mismo período del año pasado. El único que se mantiene es Alvedro, que logra aguantar su volumen con un 0,3 % de crecimiento. Lavacolla, sin embargo, ha perdido casi un 30 % de usuarios. De un año al otro, ha bajado en 110.373 viajeros, que lo convierte en la segunda terminal que más cae de toda España.

Peinador, por su parte, cae un 4,4 % en febrero. Por su situación, ha sido una de las terminales más afectadas por el crecimiento del aeropuerto de Oporto, que ha ido ganando terreno como punto de partida y llegada para muchos gallegos.

