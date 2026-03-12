Paula Prado pide ao BNG que asine o Pacto da Lingua da Xunta se quere «defender o galego»
GALICIA
A secretaria xeral do PPdeG criticou que a actitude dos nacionalistas perante o idioma pase polo «alboroto, a algarada e o conflito social»12 mar 2026 . Actualizado a las 14:23 h.
A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, reclamou este xoves ao BNG que asine o novo pacto de normalización lingüística proposto pola Xunta se quere defender o galego, e pediulle que deixe as manifestacións. Prado lanzoulle a proposta aos nacionalistas dende Culleredo, onde se referiu á manifestación convocada o sábado en Santiago pola entidade Queremos Galego!, que vinculou directamente coa formación de Ana Pontón.
A tamén deputada dos populares asegurou que se trata dunha «plataforma do Bloque» e situouna dentro «dun nacionalismo multimarca» que contén, dixo, «moitas marcas brancas no seu entorno aínda que, ao final, sexa todo o mesmo». Para Paula Prado, a actitude do BNG respecto á lingua pasa por promover «o alboroto, a algarada e o conflito social» e animou a que todas as forzas políticas «empurren» para protexer o idioma lonxe da «conflitividade e da manifestación».
Fronte «á politización de todo» e o partidismo en todas as cuestións, a secretaria xeral dos conservadores pediulle aos nacionalistas que asinen o Pacto da Lingua formulado pola Xunta para protexer o galego. Facendo uso dun dos lemas habituais dos populares, Prado sinalou, en declaracións recollidas pola axencia EFE, que «Galicia é unha terra de ''sentidiño'', unha terra amable, e Galicia non quere algarada, alboroto e conflitividade social».
O pasado mes de xaneiro, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunciou que poñería en marcha unha rolda de contactos cos partidos políticos para tratar o asunto. Fíxoo nunha declaración no Parlamento, na que salientou que as comisións de expertos que durante os pasados meses estiveron traballando na actualización do plan están a preparar aas conclusións que servirán como base para elaborar o documento final.