«Entérese do que hai e non faga o ridículo» espeta la Xunta al Gobierno por el traspaso del litoral

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Aunque todavía lejos del estrecho de Ormuz, el conflicto entre la Xunta y el Gobierno por la gestión del litoral de Galicia sigue escalando. Este jueves, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha reclamado al delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco, que «se entere do que hai para que non faga o ridículo como o fixo no día de onte». Esas declaraciones son las últimas del intercambio que ambos mandatarios mantienen desde comienzos de semana, cuando se conoció el anteproyecto de reforma del reglamento general de costas que impulsa el Gobierno.

Vázquez afirmó el martes que con esa normativa «se vai expulsar do litoral toda actividade económica, incluído tamén o sector primario». La conselleira hizo esa afirmación tras una reunión con la comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia, que preside Juan Manuel Vieites.

Al día siguiente, el miércoles, Vieites se entrevistó con el delegado del Gobierno. Pedro Blanco aprovechó la cita para responder a las críticas de la titular de Medio Ambiente. «Existe unha gran confusión xerada pola propia conselleira», afirmó. Blanco añadió que «en ningún caso se vai expropiar ou eliminar ningún tipo de concesión»y reclamó al Ejecutivo autonómico «sentidiño», «raciocinio» y «falar con seriedade» para «non alarmar ao sector» y no provocar una «confrontación gratuíta, sen sentido e que non beneficia absolutamente a ninguén». También señaló que la Xunta, que es titular de las competencias de gestión del litoral desde el 1 de julio, «nin aprobou ningunha nin ampliou ningunha» concesión porque hay un procedimiento abierto por la Unión Europea contra España que se pretende resolver con la reforma del reglamento.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo. MARCOS CREO

En su respuesta, Vázquez afirmó que «a un delegado o que se lle presupón é seriedade, rigor e precisión, pero teño que dicir que vexo todo o contrario». Le reclamó que lea la documentación existente y que no sea «transmisor de mentiras» pidiendo agilidad a la Xunta para tramitar nuevas concesiones cuando desde el 1 de julio «resolvemos máis de 900 autorizacións, informes e concesións, tanto en dominio público como en servidume».

Leer más: El Gobierno plantea más límites a la industria en el litoral

Además, la conselleira recordó que el Gobierno todavía no les ha enviado 194 expedientes de concesiones, y que varios de los que les han remitido, «nin sequera somos capaces de abrilos» por defectos en la documentación. Del análisis de los 248 que han llegado, «xa podemos adiantar que o 55 % tiñan solicitude en costas de antes do ano 2020». Consideró por tanto «unha desazón» el trabajo que estaba haciendo la Administración central y añadió que «o que non pode este señor [Pedro Blanco] é esixirnos absolutamente nada». También reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica la convocatoria de una conferencia sectorial para aclarar la situación.