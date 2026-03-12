Estos son los precios máximos para comprar y vender pisos de promoción pública de 80, 100 y 120 metros en cada ayuntamiento gallego
REDACCIÓN
Consulta aquí los nuevos límites que se aplican desde este jueves 12 de marzo en cada concello; damos también otras claves sobre la vivienda protegida VPP en Galicia, como el límite de ingresos que hay que tener para solicitarla y otros requisitos12 mar 2026 . Actualizado a las 14:28 h.
Cualquier compraventa de una vivienda protegida de promoción pública (VPP) que se formalice en Galicia a partir de este jueves 12 de marzo tendrá que respetar los nuevos precios máximos fijados por el Instituto Galego