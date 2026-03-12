La obra para que el AVE entre en doble túnel en Galicia se alargará 67 meses, mucho más de lo previsto
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
La habilitación de una segunda vía en el Padornelo obligará a cortar la línea convencional entre Ourense y Zamora desde el 2027 hasta el 2031, algo inédito12 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Más de cinco años después de que se pusiera en servicio la conexión en alta velocidad Galicia-Madrid, los gallegos aún tienen que mirar a un futuro lejano para que su línea se homologue con los