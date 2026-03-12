La lista de espera para operarse crece seis días en Galicia, con 49.554 gallegos pendientes de un quirófano

Cirugía de rodilla en el provincial de Conxo, en Santiago, en una foto de archivo XOAN A. SOLER

La Consellería de Sanidade ha dado a conocer los datos de listas de espera a fecha 31 de diciembre de 2025. Unos datos que se preveían peores que los del ejercicio anterior por las movilizaciones de sanitarios que hubo el año pasado y que obligaron a suspender mucha actividad, y por el déficit de profesionales. Las cifras son, efectivamente, negativas, y rompen la tendencia a la baja de los últimos años. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por parte de su equipo, fue el encargado de presentar estos indicadores y no dudó en poner el foco en las huelgas, en concreto en la que los médicos mantienen contra el estatuto marco, competencia del Ministerio de Sanidad: «que as folgas condicionaron moito o resultado é evidente», dijo. Durante el paro de diciembre, esta movilización obligó a suspender 59.000 actos médicos, de los que 1.086 fueron cirugías. Teniendo en cuenta que las huelgas se mantienen en este primer semestre durante una semana al mes, «o impacto é enorme, por iso fago un chamamento á ministra para que negocie cos profesionais porque non so impacta nas cirurxías que se suspenden, senón que xa se programan menos». A estos paros se suman los de primaria, que este jueves se amplían a todas las categorías profesionales y no solo a los médicos.

A fecha 31 de diciembre del 2025, los gallegos esperaban de media 72,8 días por una intervención, frente a los 67,1 del año anterior. Sube además la demora en todas las prioridades, es decir, tanto para los pacientes más urgentes (20,2 frente a los 17,1 de hace un año), como para las prioridades 2 y 3. Eso sí, la actividad aumentó, ya que se hicieron 207.409 cirugías, 2.580 más que en el 2024. Lo que ocurre es que la demanda es cada vez mayor, por lo que hay 49.554 gallegos pendientes de un quirófano.

Las listas de espera han afectado de manera drástica al área sanitaria de Santiago, que casi aumenta en veinte días la demora, pasando de 73,5 días a 92. La gerencia de Lugo presenta los mejores datos. Es importante la demora media y el número de pacientes acumulados, pero también aquellos que aguardan más. Y en este caso ha habido un incremento enorme: 1.891 usuarios llevaban más de seis meses en espera en el 2024, y ahora son 2.810. La recuperación de esta actividad será paulatina y complicada, ya que además de que se mantienen las movilizaciones, a partir del lunes cirujanos de al menos cinco hospitales han renunciado a hacer actividad autoconcertada por la tarde. Sobre la derivación de pacientes a centros concertados, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, señaló que «temos uns acordos marcos e imos ir vendo as necesidades que temos».

Respecto a las especialidades, hay dos especialidades muy afectadas, otorrino, con 98,4 días de demora media, y trauma, con 89 y 10.789 pacientes. Eso sí, cada vez se opera más, y por segundo año en la historia del Sergas se superan las 200.000 cirugías, con cataratas (19.213) y neoplasias malignas (18.252) a la cabeza. De todas estas intervenciones, 4.423 fueron a usuarios de más de 90 años.

La lista de espera ha aumentado tanto en cirugía como en pruebas diagnósticas y consultas externas. En este último caso la demora media sube a 62,6, pero en este caso el incremento es menor (1,8 días). Durante el 2025 se hicieron casi cinco millones de consultas, y hay 205.248 pacientes aguardando por la primera cita con el especialista, 8.981 más que hace un año.

Las pruebas diagnósticas se han visto más afectadas. En el 2025 se hicieron 3,7 millones, un 2,8 % más que en el 2024, pero la demora media crece más de diez días, hasta los 97,8. Un total de 123.947 gallegos están pendientes de una prueba. Aumenta la espera además en pruebas importantes como TAC y resonancia magnética, pese a que se hicieron casi 30.000 más en relación al año anterior.

Vías rápidas de cáncer

La demora media en las vías rápidas de cáncer ha bajado de 5,8 a 5,6 días, pero es muy llamativo el aumento del número de pacientes que aguardan por la confirmación o no de una neoplasia maligna, pasando de 356 a 460, y sobre todo en el caso de mama, de 39 a 89, con un incremento de las esperas de 3,9 a 6,4 días de demora, y en próstata, de 87 a 177.