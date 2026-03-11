Cirujanos de tres hospitales se niegan ya a hacer peonadas por las tardes

Concentración de médicos en el HULA en febrero, durante la huelga en contra del estatuto marco LAURA LEIRAS

Médicos de ginecología, cirugía vascular y cirugía pediátrica del CHUS han enviado un escrito al gerente en el que explican que en el actual contexto de movilizaciones en defensa de unas condiciones laborales dignas renuncian a hacer actividad de autoconcertación (peonadas). Con este hospital son ya tres, junto al Chuvi y el CHOP, los que tendrán que reducir esta actividad extraordinaria por la tarde desde el día 16, debido a que un porcentaje importante de cirujanos han renunciado a estas peonadas.

La Xunta, consciente de estas negativas, señala no obstante que el objetivo de esta protesta es el estatuto marco del Ministerio de Sanidad, ya que en los escritos no se hace ninguna referencia a la huelga de médicos de atención primaria convocada por O´Mega.

Un nuevo paro

El paro de facultativos de los centros de salud comenzó el 2 de marzo y la incidencia fue según la consellería del 3,89 % en la jornada de este miércoles, un seguimiento menor al de días anteriores, en los que se rondó el 5 %. Vigo, como siempre, es el área con mayor seguimiento, un 6,6 %, y Ourense, con un 0,6 %, la que presenta las cifras más bajas. En los siete primeros días se han suspendido casi 35.000 consultas debido a los paros.

Este jueves arranca otra convocatoria en primaria, en este caso bajo el paraguas de la CIG-Saúde, que afecta a todas las categorías profesionales. Este sindicato lamenta que pese a ser mayoritario en la sanidad gallega el Sergas no convocó el comité de huelga, «unha obriga básica en calquera proceso de conflito laboral».