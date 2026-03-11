La Xunta denuncia «numerosas deficiencias» en los expedientes del litoral del Gobierno

el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. ANGEL MANSO

«Las numerosas deficiencias detectadas» en los expedientes transferidos por el Gobierno a la Xunta en materia de gestión del litoral «hacen imposible continuar una tramitación administrativa con las mínimas condiciones de seguridad jurídica». Así lo dicen las dos cartas enviadas por la Consellería de Medio Ambiente a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y a la Demarcación de Costas de Galicia en la que pide que subsanen los errores.

Según la Xunta, de 12.141 archivos hay 512 no accesibles y 487 duplicados. Lo enviado «no cumple la norma técnica de interoperabilidad» y hay documentación «suelta no estructurada e identificable».

En consecuencia, Medio Ambiente pide que se le transfieran los expedientes en soporte papel y se reordene lo enviado de manera que cumpla con «el procedimiento administrativo común».

Además, la Xunta exige que se le envíen 194 expedientes de concesiones demaniales pendientes, y una relación de todas las «solicitudes de prórrogas ordinarias y extraordinarias de concesiones vigentes pendientes de resolver».

El Gobierno pide «sentidiño»

La reclamación se produce cuando el Ejecutivo ha iniciado una reforma del reglamento de costas sobre las prórrogas y las concesiones que ha sido muy criticada por la conselleira, Ángeles Vázquez, quien afirmó que «se vai expulsar do litoral toda actividade económica, incluído tamén o sector primario».

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que se reunió con el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, afirmó que los cambios no impiden las concesiones y amplían a 75 años los plazos para cultivos marinos. También subrayó que «en ningún caso se vai expropiar ou eliminar ningún tipo de concesión».

Blanco parafraseó a Alfonso Rueda y pidió «sentidiño», «raciocinio» y «falar con seriedade» porque la reforma obedece a «unha directiva comunitaria [da UE] que foi votada no Parlamento». Por eso apostó por «traballar todos conxuntamente e non alarmar ao sector» porque «non vai ter ningún tipo de problema e vai ter sempre da súa man ao Goberno de España».