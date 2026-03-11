La UE potenciará las inversiones para acabar la red básica del corredor atlántico en el 2030
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Eurocámara discute la orientación de los fondos para la red transeuropea, que aumentan de 33.710 a 81.400 millones11 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Parlamento Europeo ha comenzado a discutir las líneas generales de las inversiones comunitarias en la red transeuropea de transporte, en la que está incluido el corredor atlántico y, por tanto, Galicia. En concreto, está