La UE potenciará las inversiones para acabar la red básica del corredor atlántico en el 2030

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Reunión celebrada en junio del 2024 entre representantes de la Xunta y el comisionado para el corredor atlántico
Reunión celebrada en junio del 2024 entre representantes de la Xunta y el comisionado para el corredor atlántico SANDRA ALONSO

La Eurocámara discute la orientación de los fondos para la red transeuropea, que aumentan de 33.710 a 81.400 millones

11 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento Europeo ha comenzado a discutir las líneas generales de las inversiones comunitarias en la red transeuropea de transporte, en la que está incluido el corredor atlántico y, por tanto, Galicia. En concreto, está

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete