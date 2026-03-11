Renfe busca más de medio millar de maquinistas para garantizar el relevo generacional

Un maquinista en un tren Avril en la estación de Santiago

Renfe incorporará a 550 maquinistas dentro de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el 2026, que prevé aumentar la plantilla del grupo en más de 2.000 nuevos trabajadores. La nueva convocatoria, la primera de la oferta para este año, forma parte del plan de empleo previsto para este año, que recoge la tasa de reposición ordinaria, la tasa adicional autorizada y el acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero, convocada tras los últimos accidentes ferroviarios.

Con esta medida, la operadora pública busca reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario «en condiciones de máxima seguridad y calidad», todo ello en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria, según ha indicado en un comunicado. Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la licencia y el diploma de conducción de vehículos ferroviarios, que habilitan para el ejercicio de la profesión. El período de inscripción estará abierto hasta el 24 de marzo.

Asimismo, la compañía ha señalado que va a participar en marzo en las dos ferias más importantes a nivel nacional en el sector de la educación: Aula, en Madrid, y el Saló de L'Ensenyament, en Barcelona. Ambos eventos, ha destacado, suponen una oportunidad para que los jóvenes estudiantes conozcan las profesiones ferroviarias, el catálogo formativo de Renfe y el acceso a los procesos de selección.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) criticó ayer la decisión de Renfe de crear una empresa de transporte de viajeros por autobús, conjuntamente con la iniciativa privada, que dé servicio en aquellos trayectos en los que haya incidencias con los trenes.

En una nota, la asociación, que representa según sus datos a 850 pymes del sector, explica que los requisitos establecidos por Renfe para esta nueva empresa —en la que el 51 % del capital será de una compañía privada y el 49 % restante de la operadora ferroviaria pública— dejan fuera al 99 % de las empresas, que son pequeñas y medianas.

Por ello, la asociación ha pedido una reunión con la sección de transporte interurbano del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación del sector ante el Ministerio de Transportes.

La sociedad anunciada por Renfe exige a los aspirantes del sector privado disponer de 500 vehículos en propiedad o 300 en el caso de concurrir mediante una unión temporal de empresas, y acreditar una cifra de negocio de 75 millones de euros.