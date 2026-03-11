El precio máximo para vender viviendas protegidas de promoción pública será de entre 1.717 y 1.465 euros el metro cuadrado

Cartel anunciador de un proyecto de construcción de vivienda de protección pública en Lugo ALBERTO LÓPEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles una resolución que fija los precios máximos de venta y alquiler para las viviendas protegidas en Galicia. Unos importes que serán diferentes según el municipio e el que se ubiquen los inmuebles, y a los que podrán aplicarse deducciones en función de la renta de los moradores.

La fijación y/o actualización de importes, apunta el texto del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), se ha hecho necesaria teniendo en cuenta «os prezos da construción e a actual situación do mercado inmobiliario».

En el caso de las viviendas protegidas de promoción pública (VPP), promovidas en todos los casos por la Administración, los precios tope se moverán entre los 1.717,20 euros por metro cuadrado de superficie útil para las que estén en zona 1 y los 1.464,75 euros por metro cuadrado de superficie útil para las ubicadas en zona 2. Con esas cifras, un piso tipo de 90 metros cuadrados costaría entre 154.548 euros y 131.827, según el municipio.

Sobre esos precios, además, podrá aplicarse una deducción del 30 % en el que caso de que las personas adjudicatarias tengan ingresos iguales o inferiores a tres veces el Iprem (1.800 euros brutos al mes). Eso dejaría la hipotética vivienda de 90 metros cuadrados entre los 108.184 y los 92.279 euros.

¿En qué municipios serán más altos los precios máximos? Pues la zona 1 incluye A Coruña, Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada, Santiago de Compostela y Teo, en la provincia de A Coruña; Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro, en la de Lugo; Allariz, A Rúa, Ourense, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia, en la de Ourense; y A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Vigo, en la provincia de Pontevedra. El resto de los concellos se considerarán zona 2, con precios tope más bajos.

En cuanto al arrendamiento de las VPP, se fija en un precio máximo anual un 2 % por encima de los citados precios de venta. Así, el alquiler en la zona 1 no podrá subir de los 34,36 euros por metro cuadrado de superficie útil, dejando el pago mensual de un piso de 90 metros cuadrados en un tope de 258 euros al mes. En la zona 2, por ese mismo piso no se pagarán más de 220 euros al mes (29,3 euros por metro cuadrado).

Ademas, las deducciones en función de la renta son mayores a la hora de alquilar: hasta un 50 % menos para quienes cobren dos veces el Iprem o menos (1.200 euros brutos al mes); un 40 % si reciben más de 2 y hasta 2,5 veces el Iprem, la rebaja puede alcanzar el 40 %; y para quienes acrediten ingresos por encima de 2,5 y hasta el 3 veces el Iprem (1.800 euros mensuales), la reducción del alquiler será del 30 %.

El caso de las VPA

La resolución publicada en el DOG también actualiza los precios máximos a la hora de vender o alquilar viviendas de protección autonómica (VPA), es decir, aquellas que pueden estar promovidas por actores privados, como empresas o cooperativas, pero acogiéndose a la normativa y ayudas de la Xunta, en forma de subvenciones o suelo a bajo precio, por ejemplo.

En este caso, el precio máximo de arrendamiento será el que se hubiera fijado en el momento de su calificación como vivienda protegida, y ese precio se actualizará anualmente según la subida del IPC, aunque el incremento no podrá superar, en ningún caso, el 3 %.

El importe en la venta de estas viviendas protegidas queda definido en el documento, pero varía bastante, ya que depende de la fecha en la que fuera calificada la vivienda, la zona donde se encuentre y el régimen de la propia vivienda (especial, general o concertado, siendo el primero el dirigido a adjudicatarios con menos ingresos, el segundo el destinado a ingresos medios, y el tercero el que corresponde a peticionarios con ingresos algo más elevados).

Los distintos importes pueden consultarse en la resolución del IGVS para cada caso concreto. En cualquier caso, el precio más bajo que puede encontrarse es de unos 97.650 euros para el mismo ejemplo anterior de piso de 90 metros cuadrados útiles, y el más alto roza los 200.000 euros.

Los precios máximos publicados este miércoles se aplicarán a las ventas de viviendas protegidas que se formalicen en Galicia o los arrendamientos que se presenten para su visado en el IGVS a partir de este mismo jueves 12 de marzo.