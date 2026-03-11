Buen momento para opositar a las fuerzas de seguridad del Estado: Interior convoca más de 6.000 plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil

Estudiantes en una academia que prepara oposiciones a Policía Nacional en Santiago de Compostela PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio del Interior ha convocado en la Oferta de Empleo Público (OEP) de este 2026 casi 6.100 plazas para las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado: 2.854 para la Policía Nacional y otras 3.240 para la Guardia Civil, a las que se suman 81 plazas de oficiales de la Benemérita convocadas recientemente en la OEP de las Fuerzas Armadas.

Policía Nacional

En el caso de la Policía Nacional, el grueso de la oferta es para acceder a la escala básica, es decir, como agente raso Se convocan 2.704 plazas. Más de dos mil serán de acceso por turno libre, es decir, podrá optar a ella cualquiera que cumpla los requisitos mínimos —entre ellos tener nacionalidad española, más de 18 años, contar con carné de conducir o no haber sido condenado por delito doloso—. Otras 541 se reservan a militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios. Con todo, los puestos reservados que no se cubran, se sumarán a las de acceso libre.

A mayores, se ofertan 150 plazas para acceder directamente a la escala ejecutiva, optando por ejemplo a entrar a la Policía Nacional como inspector. En esta escala habrá también 225 plazas de promoción interna, accesibles para quienes ya sean subinspectores del cuerpo.

Guardia Civil

La oferta de empleo para entrar directamente en la escala de cabos y guardias de la Benemérita suma 3.240 plazas. De acceso libre serán, al menos, 1.704, a las que se sumarán las que no se cubran entre las 1.296 reservadas da militares profesionales de tropa y marinería y las 240 dedicadas a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

A esto se suman 522 plazas de promoción profesional para quienes ya forman parte de la Guardia Civil (122 en la escala de oficiales y 400 en la de suboficiales), y otras 81 plazas de oficial convocadas dentro de la oferta de empleo público de las Fuerzas Armadas.

La mayor oferta en 15 años, quizás «irrepetible»

El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha destacado que la del 2026 es la mayor oferta de empleo público de los últimos quince años, un dato real aunque la cifra supera por poco a la del 2025, que ya estuvo también por encima de los 6.000 efectivos. Y es que el Ministerio del Interior viene optando desde el año 2018 por tasas de reposición por encima el cien por cien. De este modo, no solo se cubren las bajas producidas el ejercicio anterior, si no que se van aumentando los efectivos.

En concreto, para este año se ha establecido una tasa de reposición del 125 %. El presupuesto destinado a esta OEP del 2026 asciende a unos 130 millones de euros para la Policía Nacional y ronda los 143 millones para la Guardia Civil.

«Este 2026 será irrepetible», vaticinan desde Serás Formación, una academia especializada en oposiciones a Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, donde calculan que podría llegar a haber unos nueve aspirantes por cada plaza. Hace un año, por ejemplo, cerca de 28.000 opositores participaron en la oposición de ingreso en la Guardia Civil en la escala de cabos y guardias, mientras que unas 28.500 personas presentaron la instancia para las oposiciones a la Policía Nacional.

«El número de plazas anunciado envía un mensaje claro: es un buen momento para opositar a Guardia Civil y Policía Nacional. Quienes empiecen ahora, o ya estén preparándose, tienen un escenario especialmente favorable», afirman desde este centro de formación, explicando además que la OEP 2026 ha salido un mes antes de lo habitual.

Una vez fijadas las plazas totales de empleo público que se convocarán, cada cuerpo de seguridad deberá preparar en los próximos meses su convocatoria específica, donde se detallarán los requisitos y las pruebas de cada proceso.