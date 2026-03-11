Veintidós agresiones a médicos en Galicia en el 2025

Concentracion en el CHUS contra las agresiones a sanitarios en una foto de archivo del año 2025 XOÁN A. SOLER

El Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró en el 2025 un total de 879 agresiones a médicos en España, de las que 22 se produjeron en Galicia. Según los datos que facilitaron los colegios profesionales con motivo del del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora el 12 de marzo, la atención primaria es el ámbito asistencial en el que se producen más incidentes, casi el 59 % de los casos a nivel estatal.

En la comunidad gallega los médicos agredidos fueron 22, la mayoría mujeres, 14. Más de la mitad tenían una edad comprendida entre los 46 y los 55 años y al igual que ocurre en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, la primaria es el escenario de la mayoría de las agresiones, aunque en este caso el porcentaje baja al 41 %. En otro 18 % de los casos el incidente se produjo en el hospital y en un 14 % en urgencias hospitalarias. En 20 de los 22 incidentes la agresión se produjo durante el horario laboral.

De los 22 casos denunciados ante los colegios médicos, el 82% se corresponden con amenazas, insultos o coacciones, frente al 18% de agresiones físicas, cuatro casos en concreto. En la mayoría de las ocasiones, la causa de la agresión es una discrepancia con la atención médica, aunque también se registraron situaciones de violencia por no renovar bajas. Finalmente, el informe destaca que este tipo de incidentes se dan mayoritariamente con pacientes programados. Desde el Colegio Médico de Ourense insisten en que es preciso reforzar las medidas de prevención y apoyo institucional, ya que las agresiones a médicos, «no pueden normalizarse como parte del ejercicio profesional, ya que afectan tanto a la seguridad de los profesionales como a la calidad de la atención que reciben los pacientes».