Unos 20.000 alumnos de infantil y primaria se beneficiarán de las ayudas a las familias para el comedor

Imagen de un comedor escolar en Galicia Sandra Alonso

La Xunta ha abordado con la confederación de Anpas de la concertada las nuevas ayudas a las familias para el comedor escolar, con las que estima que se beneficie a cerca de 20.000 alumnos de infantil y primaria de comedores gestionados por estos centros, las Anpas o los ayuntamientos.

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, se han reunido este miércoles con el presidente y el secretario de la Confederación Galega de Anpas de Centros Concertados (Congapa), Luis Alfonso Trigo y Mario Fernández, respectivamente.

Entre los asuntos tratados en el encuentro destacan las nuevas ayudas para el comedor escolar que la Xunta va a poner en marcha este año, con un presupuesto de cerca de 3 millones de euros y que beneficiarán también a las familias con hijos en colegios concertados. El acceso a las becas se determinará en función de la renta familiar. Tendrán ayudas de 150 euros las familias con rentas de hasta 6.000 euros per capita al año y de 100 euros las de rentas entre 6.000 y 10.000 euros.

La primera convocatoria se publicará este curso 2025-2026 para el tramo de rentas más bajas (hasta 6.000 euros y ayudas de 150 euros) y el próximo curso 2026-2027 se extenderá a los hogares del segundo tramo.

Explican desde la consellería que esta nueva línea de ayudas se suma al apoyo que ya reciben los estudiantes que emplean los comedores gestionados por la Xunta, en los que los precios públicos llevan años congelados, con tarifas accesibles para familias y moduladas en función de la renta.