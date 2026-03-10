Telefónica pondrá en marcha el laboratorio y centro demostrador de ciberseguridad en productos con elementos digitales anunciado por la Xunta

Fachada de la sede de Telefónica TELEFÓNICA | EUROPAPRESS

La Xunta ha adjudicado a Telefónica la puesta en marcha del nuevo Laboratorio e centro demostrador de ciberseguridade en produtos con elementos dixitais, que busca impulsar la protección digital de instituciones, empresas y ciudadanos, observando y anticipando los posibles retos en esta materia.

La nueva unidad se instalará de manera provisional en la Cidade da Cultura de Santiago, aunque su sede definitiva estará en la Tecnópole de Ourense, una vez que se terminen las obras del nuevo Centro de Ciberseguridade de Galicia.

El laboratorio encargado a Telefónica tendrá espacios físicos y virtuales, y en él se instalarán demostradores tecnológicos que permitirán analizar la aplicación de la ciberseguridad en ciertas cuestiones estratégicas, como la evaluación de la ciberseguridad de todo tipo de productos y servicios con elementos conectados. Así, podrá estudiarse la gestión de flotas de vehículos conectados, el uso de agricultura inteligente para predecir enfermedades en los cultivos o el uso de gemelos digitales para gestión de ciudades inteligentes.

Contará también con un laboratorio forense para el análisis de vulnerabilidades, hardware y firmware, y una plataforma diseñada para la simulación de ciberataques, entre otras herramientas de tecnología punta. Además, dispondrá de un robot humanoide con el que se ensayará la aplicabilidad de tecnologías como la Inteligencia Artificial en la ayuda a las personas.

El centro prestará servicios a instituciones y empresas, pero también al alumnado universitario y de FP y a la población en general, ofreciendo además un espacio experiencial para la divulgación tecnológica y la sensibilización ciudadana.

Este laboratorio y centro demostrador se complementará con otro centrado en la ciberseguridad industrial. Ambas iniciativas se enmarcan en el proyecto Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) y están desarrollados por la Xunta de Galicia en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), y están financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Con estos proyectos, Xunta y Telefónica pretenden impulsar un ecosistema de innovación en ciberseguridad e IoT (Internet de las Cosas) que permitirá que medianas y pequeñas empresas puedan acceder, de forma gratuita, a recursos avanzados, conocimiento especializado y apoyo técnico para anticipar riesgos, protegerse frente a las nuevas amenazas digitales y cumplir con la nueva regulación europea.