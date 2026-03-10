Los procesos selectivos del Sergas superan actualmente las 5.400 plazas en 77 categorías

Oposiciones al Sergas en Silleda, en una foto de archivo de julio del 2023 miguel souto

El Sergas tiene en estos momentos 5.414 plazas convocadas en distintos procesos selectivos de 77 categorías, y próximamente convocará otras 136 hasta un total de 5.550. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó públicamente las distintas ofertas públicas de empleo con las que su departamento quiere reducir la temporalidad al entorno del 8 %, pese a que no aclararon cuál es esta tasa en la actualidad. Acompañado por la directora xeral de Recursos Humanos, Mar Pousa, el responsable de la sanidad gallega defendió la apuesta de su departamento por los profesionales, asegurando que, «nunca houbo tanta xente traballando no Sergas». En concreto son 48.690 trabajadores a fecha 31 de diciembre del 2025, frente a los 40.000 de finales del 2008.

Estas 5.550 plazas son la suma de las 3.560 convocadas en el 2025, las 1.154 del 2024 y las que quedaron pendientes de años anteriores. Por categorías, la mayor oferta es para enfermería, con 1.980 puestos y otros 260 para enfermería especialista. Le sigue auxiliares de enfermería, con 1.306, 426 para facultativos especialistas y 348 de celadores. También hay categorías nuevas que por primera vez tendrán un proceso selectivo, como es el caso de los nutricionistas (45 plazas) o los ingenieros biomédicos (4).

En el primer semestre de este año se llevarán a cabo los exámenes de seis categorías, con más de 17.000 inscritos, mientras que en el total de procesos hay más de 70.000 personas registradas.

Este mes se publicará una nueva convocatoria de más de 100 plazas para puestos de difícil cobertura por el sistema de concurso de méritos y dentro de las 136 plazas que se añadirán a la oferta actual para completar las 5.550 hay puestos de enfermería especialista en salud mental, medicina familiar, médico de hospitalización a domicilio, pediatra de primaria, técnico superior en anatomía patológica o en prevención de riesgos laborales.