El Gobierno plantea más límites a la industria en el litoral

El Gobierno ha hecho público el anteproyecto de reforma del reglamento general de costas, que someterá a información pública hasta el próximo 1 de abril. El texto, según el Ministerio para la Transición Ecológica, adapta la normativa española al marco legal europeo, e implanta novedades como la concurrencia competitiva para las concesiones de actividades económicas en dominio público marítimo-terrestre, entre otras.

Proceso de selección

Por candidaturas. Las autorizaciones y concesiones de actividades económicas requerirán «la convocatoria de un procedimiento de selección de candidatos en el que se garantice la imparcialidad, la transparencia y la publicidad». También se podrá convocar concursos para autorizaciones que «amparen actividades no lucrativas». En ese caso, también «se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva».

Prorrogas

No automáticas. El texto dice que las concesiones serán por «duración limitada» y «no darán lugar a un procedimiento de renovación automática».

Límites temporales

Límite general, 30 años. Hasta ahora las concesiones se podrían prorrogar hasta 75 años. Ahora ese límite solo es aplicable a «proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros» o similares. Las «instalaciones de servicio público» que requieran estar en el litoral tendrán un máximo de 50 años. El resto de actividades e instalaciones tendrán que acomodarse a un plazo de 30 años.

Riesgo de inundación

Prohibidas. El texto prohíbe las concesiones o sus prórrogas si las instalaciones «no siendo obras marítimas ni cultivos marinos, soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar».

Revisión de prórrogas

Menos tiempo o renuncia. El anteproyecto prevé que las concesiones que hayan sido prorrogadas conforme a la ley del 2013 sean sometidas a una revisión de oficio, con audiencia del interesado, para limitar su duración. El nuevo plazo no se extenderá «más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones realizadas antes del 15 de febrero de 2023 y una remuneración equitativa de los capitales invertidos». Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones, «se procederá a la revocación de la concesión», y se abrirá un «expediente indemnizatorio», que tendrá en cuenta las mismas condiciones de inversión antes mencionadas.

Chiringuitos

Tamaños reglados. En las playas naturales, los locales no ocuparán más de «70 metros cuadrados en una sola planta», de los cuales, «20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada». Las instalaciones serán «de temporada y desmontables» y deberán estar separadas por no menos de 300 metros. En los tramos urbanos los establecimientos podrán ocupar «200 metros cuadrados en una sola planta», de los que 150 «podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza». Podrán añadirse otros 70 metros cuadrados de «ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados», siempre que sea de «uso público y gratuito». La distancia entre locales no podrá ser inferior a 150 metros».

Baño, fondeo y limpieza

Mejor manual. El texto regula las zonas de baño en los 200 primeros metros en las playas y 50 en el resto de la costa, y obliga a navegar a baja velocidad en esa franja. Prohíbe fondear a menos de 50 metros de la costa en las playas y a 20 en zonas rocosas. En cuanto a la limpieza, indica que se deberá priorizar la manual en las playas naturales.

Posiciones políticas

Xunta y Gobierno. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dijo que «se vai expulsar do litoral toda actividade económica, incluída tamén o sector primario». Vázquez habló tras reunirse con la comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia, que preside Juan Manuel Vieites. Ambos acordaron crear una comisión para analizar la viabilidad jurídica del texto. El Gobierno insiste en que los cambios obedecen a la legislación europea UE. También negaron que vaya a causar inseguridad jurídica, impida el ortorgamiento de concesiones o reduzca su plazo sobre lo regulado desde el 2014.