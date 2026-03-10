El Gobierno busca sede para la nueva autoridad independiente de investigación de accidentes en el transporte

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa sobre el accidente de Adamuz. Kiko Huesca | EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo con el que inicia un procedimiento de urgencia para establecer la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya explicó en una rueda de prensa que este organismo estaba a la espera de elegir sede, en el marco de la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia.

Este martes, el Consejo de Ministros ya ha dado la orden para iniciar esa búsqueda, y las candidaturas se presentarán en la sede electrónica que se facilite en el informe que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La consideración de urgente responde a la necesidad de que ese nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible. Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Frente a la estructura existente actualmente, compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), se crea un organismo único multimodal que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.

Los órganos de nueva creación que van a ocupar la sede central son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, oscilando entre 30 y 60 empleados.