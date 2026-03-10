Los concellos podrán solicitar la subida de financiación del Servizo de Axuda no Fogar a finales de marzo

Una asistente del SAF ayudando a una usuaria en Vimianzo ANA GARCÍA

La conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció este martes que la Xunta está ultimando los trámites para hacer efectivo el aumento de financiación autonómica a los servicios municipales de ayuda en el hogar (SAF) que pactaron en enero con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

García explicó que se está procediendo a actualizar el módulo de financiación del SAF, de modo que la aportación autonómica pase a ser de 16 euros por hora, en lugar de los 12 actuales. Una vez listo, calculó que la nueva orden se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la semana del 23 de marzo.

Una vez publicada, los concellos tendrán un mes de plazo para solicitar formalmente el incremento. «O procedemento será sinxelo», afirmó la conselleira. Los ayuntamientos tendrán que presentar una solicitud formal de adhesión y declarar que prestan el Servizo de Axuda no Fogar con los servicios básicos regulados por la orden del 2009.

El abono de la subida tendrá efectos retroactivos con fecha 1 de enero. Tal y como acordaron Fegamp y Xunta, la aportación autonómica pasará este año de 12 a 16 euros la hora. En el 2027 aumentará a 17 euros, y en el 2028 serán 18.