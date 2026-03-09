El BNG pide al PP que no use «o rodillo» de su mayoría para bloquear en el Parlamento gallego una investigación sobre Altri

Imagen de archivo de Olalla Rodil, viceportavoz del BNG. SANDRA ALONSO

La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha pedido este lunes al PP que recapacite y no bloquee, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta en este Pleno, la creación de una comisión de investigación para tener acceso a la información pública y conocer la verdad sobre el proyecto de Altri. «Se non hai nada que ocultar, se nada teme, que medo ten a que esta comisión de investigación se constitúa?», preguntó.

Según los nacionalistas, existen suficientes razones para que el Parlamento de Galicia constituya una comisión de investigación que ponga luz donde el PP solo quiere sombra, tal y como dijo Rodil, que pidió que se esclarezca lo que aconteció a lo largo de todo el proceso de tramitación porque «está trufado e infestado de irregularidades desde o primero minuto».

Una comisión, añadió, para «depurar e asumir» responsabilidades políticas sobre este atropello, después de que,«como colofón», se conociera la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declara ilegal la desprotección de la Serra do Careón —eran terrenos de la red Natura — por parte de la Xunta de Galicia para que Altri obtuviera la declaración de impacto ambiental favorable.

«É gravísimo que o PP, que ten a obriga de velar por que se cumpra a lexislación e polo interese xeral da cidadanía e do territorio, utilice o goberno para vulnerar a lei sabendo que a estaban vulnerando única e exclusivamente para blindar os intereses empresariais da macrocelulosa», ha cuestionado la diputada del Bloque, quien recordó que el BNG pidió hasta en tres ocasiones acceso a la documentación del acuerdo secreto firmado entre la Xunta —a través de la sociedad Impulsa— y la pastera en octubre del 2021. Una memoria de entendimiento que, según la propia empresa, contenía una serie condiciones previas que el Gobierno gallego debía acometer para llevar a cabo el proyecto. El BNG quiere saber «que condicións eran esas, que compromisos adquiriu aa Xunta con Altri nese acordo secreto e que contrapartidas asumiu o Goberno galego coa empresa portuguesa», explicó la diputada nacionalista.

Vuelta al consenso

La viceportavoz nacionalista en el Parlamento gallego también quiso dejar claro que el Bloque va a mantener la candidatura de Fernando de Abel Vilela para el puesto de adjunto a la valedora do pobo, propuesta que se va a votar el próximo viernes en la Comisión de Peticións. «É unha persona cunha traxectoria académica, profesional e social intachable», subrayó Rodil, emplazando más una vez al PP a recapacitar y volver a la senda del consenso y del respeto a la democracia y al pluralismo. «É innegable que o PP ten maioría absoluta, pero os galegos e as galegas non lle deron un poder absolutista e ten que respectar o pluralismo», advirtió la diputada nacionalista, quien también aprovechó su comparecencia para mostrar su confianza en que el Parlamento apruebe la declaración institucional que presentó el Bloque para condenar «a agresión ilegal de USA e Israel en Irán».