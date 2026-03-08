Vecinos del rural con mala conexión a internet: «La operadora prefiere mandar a los técnicos que ampliar la fibra 200 metros»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Afectados de Barcia de Mera protestan por la mala cobertura que tienen en la zona.
Afectados de Barcia de Mera protestan por la mala cobertura que tienen en la zona. XOAN CARLOS GIL

Varios habitantes de Covelo llevan cinco años reclamando un servicio de calidad recibiendo negativas constantes de la empresa responsable

09 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La pandemia marcó un antes y un después en la forma de vivir de muchas personas. Una de ellas ha sido el teletrabajo, un método que algunas empresas implantaron en aquel momento para evitar contagios,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete