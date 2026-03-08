Vecinos del rural con mala conexión a internet: «La operadora prefiere mandar a los técnicos que ampliar la fibra 200 metros»
REDACCIÓN / LA VOZ
Varios habitantes de Covelo llevan cinco años reclamando un servicio de calidad recibiendo negativas constantes de la empresa responsable09 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La pandemia marcó un antes y un después en la forma de vivir de muchas personas. Una de ellas ha sido el teletrabajo, un método que algunas empresas implantaron en aquel momento para evitar contagios,