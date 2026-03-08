Un gallego, testigo de la matanza del 3 de marzo de 1976: «Lloramos como descosidos»
REDACCIÓN / LA VOZ
El ourensano Sergio Gómez estaba presente en Vitoria el día en el que la policía mató a cinco trabajadores en huelga. Cincuenta años después, quiere contar su versión08 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con andares decididos, cuatro encapuchados irrumpieron hace dos semanas por la noche en Vilalba (Lugo) para rociar con pintura roja el busto de Manuel Fraga. La organización comunista vasca Gazte Koordinadora Socialista (GKS) reivindicó el ataque a