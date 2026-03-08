Un gallego, testigo de la matanza del 3 de marzo de 1976: «Lloramos como descosidos»

Sergio Gómez, junto a la iglesia de San Francisco de Asís, donde hay un mural que recuerda a las víctimas del 3 de marzo. Armando Gómez

Con andares decididos, cuatro encapuchados irrumpieron hace dos semanas por la noche en Vilalba (Lugo) para rociar con pintura roja el busto de Manuel Fraga. La organización comunista vasca Gazte Koordinadora Socialista (GKS) reivindicó el ataque a