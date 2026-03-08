Los concellos más pequeños buscan alternativas propias para su movilidad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Arteixo utiliza buses eléctricos para su sistema de transporte municipal
Con el apoyo de la Xunta, doce municipios tienen su propia red de autobuses pese a no estar obligados por ley. En el 2025 estos servicios transportaron a más de 768.000 usuarios

08 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Solo las ciudades con más de 50.000 habitantes están obligadas a tener su propio servicio de transporte urbano. En Galicia esta norma no se cumple del todo. Monforte, con menos de 20.000 habitantes, tiene un

