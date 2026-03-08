Colombia atribuye al último jefe caído del clan del Golfo los 3.824 kilos de cocaína enviados a Galicia en el buque Karar

Jhon Henry González, apodado Medio Labio, detenido en Medellín tras una investigación con la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia; envió en el barco Karar 3.824 kilos en el 2020 a Galicia. POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Los 3.824 kilos de cocaína incautados en mayo del 2020 a bordo del remolcador Karar siguen engordando su propia hemeroteca; incluso después de juzgarse entre el 2024 y 2025 en Vigo, y conocerse el pasado