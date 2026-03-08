Baja el número de partidos en Galicia, pero 115 concellos tienen siglas propias

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

PACO RODRÍGUEZ

Movemento Sumar, dos proyectos locales, una formación marxista y otra liderada por una exedila de Jácome, las últimas opciones dadas de alta

09 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia cuenta hoy con 308 partidos políticos dados de alta, la cifra más baja desde el año 2010. Históricamente, las elecciones municipales han sido el detonante de un afloramiento de nuevas siglas, pero esa dinámica

