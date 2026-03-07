El PSdeG carga contra la «inoperancia» de la Xunta en la rehabilitación de viviendas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una visita a Tui. PSDEG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó la «inoperancia» de la Xunta en la rehabilitación de vivienda, con una política «absolutamente ineficaz. O Plan Rexurbe fai de todo menos rexurdir», detalló contra las medidas autonómicas, y censuró que desde el 2019 «sigue todo igual», con edificios igual de abandonados que cuando el Ejecutivo autonómico los compró para reformar. «Esta situación reprodúcese en moitos centros históricos de toda Galicia», afirmó.

Por tal motivo, Besteiro deja claro que la vivienda es «o principal problema dos galegos» y advierte de que hay más de 30.000 gallegos demandantes de hogares públicos en el registro de la Administración autonómica. Además, lamentó que la Xunta «nin planifique nin execute» proyectos que contaban con recursos económicos.

Por otro lado, el PSdeG registró una iniciativa en el Parlamento en la que insta a la Xunta a impulsar una estrategia gallega para la atención integral de la salud de las mujeres «incorporando de xeito real e efectivo a perspectiva de xénero nas políticas públicas sanitarias». Los socialistas proponen mejorar el diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas en las mujeres, impulsar la investigación biomédica con enfoque de género y desarrollar programas específicos sobre salud menstrual, climaterio y salud mental.