Juan Carlos I no acudirá a Sanxenxo el próximo fin de semana por la inestabilidad en Oriente Medio

Juan Carlos I y su amigo Pedro Campos en una de sus visitas a Sanxenxo ADRIÁN BAÚLDE

El rey emérito Juan Carlos I no visitará Sanxenxo la próxima semana para participar en la primera serie del Trofeo Xacobeo, la denominación que adopta este año la Liga Española de 6 Metros, que es en la que compite el Bribón. Fuentes del entorno del rey emérito confirmaron que Juan Carlos I decidió aplazar su visita a Galicia este mes, aunque espera poder hacerlo para la próxima cita en primavera, todo pendiente de ver cómo evoluciona el escenario internacional. Se confirma así lo que ya se venía diciendo desde hace días en los corrillos en Sanxenxo y es que la guerra en Irán y la inestabilidad que ha generado en todo Oriente Medio hacía difícil que el rey emérito, que permanece en Emiratos, volase a España para regatear. Antes de que Estados Unidos e Israel bombardeasen Irán se daba por seguro que el anterior Jefe del Estado vendría a España para ponerse al frente del Bribón y defender su título como campeón de la liga española. Sin embargo, los planes se han cambiado al modificarse de forma tan sustancial las circunstancias geopolíticas en el mundo.

La visita de Juan Carlos I se esperaba en Sanxenxo con expectación porque iba a ser la primera vez que el rey emérito visitaba la capital turística de las Rías Baixas desde que se hicieron públicos los papeles y documentos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23F. Había curiosidad por ver cómo reaccionaría el exmonarca en su visita a Sanxenxo, donde en pocas ocasiones ha dicho en público algo más que una o dos frases. Está por ver si ahora, finalmente, esto cambiará. Lo que no cambia es el sentimiento de apoyo a sus estancias en la villa por buena parte de la sociedad sanxenxina. Juan Carlos I se siente bien recibido y cómodo en esta localidad, donde su alcalde, el popular Telmo Martín, ha expresado en público en diversas ocasiones a lo largo de los años su respaldo a que el rey emérito acuda a esta villa, donde se aloja en la casa de su amigo Pedro Campos. Martín, que tiene mayoría absoluta en el pleno, también se negó a las peticiones del BNG de cambiar el nombre del puerto deportivo, que lleva el nombre de Juan Carlos I.

De todas maneras e independientemente de que no acuda a la cita del próximo fin de semana a Sanxenxo, el rey emérito tiene ocasiones de sobra para poder venir por Galicia si quiere regatear. En el calendario del Real Club Náutico de Sanxenxo hay un fin de semana para esta liga de 6 metros para los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. En esta ocasión no está previsto que haya regata en agosto, como es ya habitual, y en este año tampoco en junio.