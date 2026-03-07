La aplicación para trámites «XuntaEu» incorpora trasladar quejas y sugerencias

Un usuario, accediendo a la aplicación XuntaEu, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

La nueva actualización de la aplicación «XuntaEu», creada para la realización de gestiones administrativas, incorporó la posibilidad de trasladar quejas y sugerencias directamente desde el móvil. Esta herramienta está disponible para los sistemas operativos iOS y Android y permite acceder de una manera segura a los servicios digitales de la Xunta a través de Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital. Además, sumó un nuevo carné: el de pesca fluvial, con el que ya son 18 los documentos digitales integrados en la app.

Tal y como recordó en un comunicado, el Ejecutivo autonómico puso en marcha esta aplicación que suma 160.000 descargas para facilitar y simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales. De forma progresiva, incorporó mejoras y nuevas utilidades. Este sistema permite obtener acceder de un modo protegido a los diferentes trámites burocráticos digitales de la Xunta por los diferentes métodos de identificación que dispone el usuario.

Además, pueden acceder a la información básica de sus expedientes y presentaciones y acceder a la sede electrónica para continuar su tramitación. Otra de las funcionalidades destacadas es la posibilidad de comprobar la validez de documentos firmados electrónicamente, tanto de manera manual como mediante el uso de la cámara del dispositivo para escanear el código QR.

Carnés y certificados

En lo que respeta a los documentos digitales, la aplicación integra actualmente 18 tarjetas y carnés emitidos por la Xunta, que pueden ser validados por terceros directamente desde el dispositivo móvil a través de un código QR. Entre ellos se incluyen diferentes licencias y acreditaciones oficiales.

Asimismo, la aplicación proporciona acceso a los certificados disponibles de la persona usuaria, como el de habilitaciones profesionales o distintas licencias de pesca marítima de recreo.