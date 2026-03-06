Sindicatos médicos piden al Ministerio de Sanidad una reunión a 10 días de un nuevo paro contra el Estatuto Marco

Parte de la delegación lucense del Colexio de Médicos, en la manifestación en Madrid contra el Estatuto Marco de Sanidad.

El comité de huelga en el que participan los seis sindicatos médicos convocantes de los paros contra el Estatuto Marco han solicitado una reunión urgente al Ministerio de Sanidad, al que advierten de que las organizaciones sindicales son las únicas con capacidad para desconvocar las movilizaciones. La más próxima, la huelga prevista para la semana del 16 al 20 de marzo.

Aclaran así, a través de un comunicado de prensa, el estado de las negociaciones, después de que este jueves el Ministerio de Sanidad anunciara un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para abrir una vía de diálogo que permitiese el fin de la huelga, con paros previstos durante una semana al mes hasta junio.

El comité de huelga explica que el Ministerio y el Foro pueden mantener un diálogo institucional, pero no una negociación relativa a la convocatoria o suspensión de las movilizaciones. Así se le transmitió a la ministra Mónica García en la reunión que mantuvo el jueves con el Foro, cuando manifestó su disposición a seguir dialogando «bajo la condición de la suspensión de la huelga».

Sin embargo, Sanidad emitió tras el encuentro un comunicado en el que anunciaba haber alcanzado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica «para mantener el diálogo y para evitar la huelga». Frente a esto, los representantes sindicales aseguran que no hay una negociación en marcha y que siguen a la espera de que el departamento que dirige Mónica García les convoque. Por ello, este mismo viernes han cursado «una petición oficial de reunión urgente» y han remitido documentación para la misma.

Los sindicatos convocantes de la huelga rechazan la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud que el Ministerio acordó el pasado mes de enero con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), y reclaman un documento propio para la profesión médica, así como un paquete de reivindicaciones.

El contenido del acuerdo con el Foro anunciado este jueves por Sanidad da un cauce a ciertas reivindicaciones, entre ellas, una clasificación profesional nueva, una interlocución directa para tratar sus asuntos laborales, la jubilación anticipada y una mejora de la retribución de las guardias.

El comité de huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega).

El Foro de la Profesión Médica, que ha defendido las reivindicaciones de estos sindicatos, está integrado por la Organización Médica Colegial (OMC), el mismo sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).