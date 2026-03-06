El Sergas propone mejoras económicas a los médicos de urgencias

En una imagen de archivo, una ambulancia en un servicio de urgencias de un hospital gallego Martina Miser

El Sergas presentó este viernes una propuesta de mejoras laborales para el personal médico de urgencias hospitalarias ante la mesa sectorial. Los incrementos retributivos propuestos por Sanidade suponen un incremento progresivo del importe de la hora de atención complementaria y del abono como jornada prefestiva de la noche de los viernes. También se modificará el cómputo de régimen de descansos de los profesionales bajo los mismos criterios que se acuerdan para el personal de los PAC y con aplicación retroactiva desde el 1 de enero de este año.

La consellería está dispuesta a replicar el sistema de servicios de localización que se aplicó en el último plan de invierno, siempre que los picos puntuales de actividad asistencial justifiquen la necesidad. Este consistió en planificar y gestionar los recursos sanitarios para responder a la demanda (en este caso, por infecciones respiratorias agudas) y garantizar la asistencia en las siete áreas sanitarias.

En esta línea, la Xunta se compromete a realizar en el último trimestre del año un nuevo estudio de necesidades de la categoría de médico de urgencias hospitalarias con el fin de evaluar la carga asistencial y la posible necesidad de nuevas plazas.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial, consultados por Europa Press, celebran lo que «parece», según apuntan, la buena disposición de Sanidade para buscar propuestas de mejora. Señalan que «pouco máis se pode dicir» hasta conocer los detalles de las propuestas, que la consellería les enviará el próximo lunes.