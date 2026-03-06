Así son las dos candidatas que se disputan el rectorado de la USC

Álvaro Sevilla Gómez
ÁLVARO SEVILLA SANTIAGO / LA VOZ

Las candidatas al rectorado de la Universidade de Santiago, las catedráticas Maite Flores y Rosa Crujeiras
Rosa Crujeiras, la matemática que logró subirse al ascensor social, y Maite Flores, la amante del pádel que ha revolucionado las elecciones, se enfrentarán el próximo miércoles a las segunda vuelta de la carrera para dirigir la universidad

07 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La USC elige a la primera rectora de la historia de Galicia. Las dos candidatas que se enfrentan en la fase final son Maite Flores Arias y Rosa Crujeiras Casais, que el miércoles se volverán

