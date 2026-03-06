El conselleiro de Educación exige al Gobierno central una solución inmediata al problema con los auxiliares de conversación

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez EUROPA PRESS

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha exigido este viernes durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación una «solución inmediata desde o punto de vista xurídico» por parte del Ministerio que asegure la continuidad del programa de auxiliares de conversación.

Rodríguez achacó el problema a las discrepancias entre los ministerios de Trabajo y de Educación. Explicó que las comunidades están «totalmente indefensas» ante las inspecciones «arbitrarias» de Trabajo a las comunidades autónomas, en las que se exige a los auxiliares un contrato laboral bajo el régimen de la Seguridad Social, pese a que Educación los define como participantes en un intercambio cultural. Esto deriva en sanciones millonarias a las Administraciones autonómicas.

El conselleiro achacó al departamento que dirige Tolón «inoperancia e falta de solucións». Y advirtió que, de seguir así, la ministra será «responsable», junto con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, «de que milleiros de alumnos non progresen na práctica dunha lingua estranxeira», a través de un programa que en Galicia lleva 15 años funcionando con éxito.

La Conferencia Sectorial de Educación, celebrada en Madrid y en la que Rodríguez participó por videoconferencia por hallarse de viaje en el extranjero, ha sido la primera ocasión en la que el conselleiro ha podido hablar con la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, que sustituyó a Pilar Alegría el pasado diciembre.