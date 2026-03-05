El Ministerio de Transportes dedicará 38 millones a reparar los daños de los temporales en las carreteras gallegas

El delegado del Gobierno en Galicia este jueves visitando unas obras de pavimentación en la N-550 Delegación del Gobierno

El Ministerio de Transportes sumará a su inversión ordinaria para reparar y mantener las carreteras gallegas de la red estatal una partida extraordinaria de 38 millones de euros para subsanar los daños provocados por los temporales.

Lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacando que así el presupuesto anual para conservación a una cifra récord de 167 millones. «As estradas galegas sufriron condicións meteorolóxicas moi adversas que provocaron danos importantes. Revisamos a rede, identificamos os puntos deteriorados e, en canto o tempo deu unha tregua, puxémonos en marcha», aseveró.

Blanco presentó los principales números del plan especial de reparación y conservación en Ordes (A Coruña), donde supervisó el inicio de las obras en la N-550. Este será uno de los casi 2.000 puntos donde el Gobierno central prevé hacer trabajos de conservación y reparaciones en los próximos meses en la red estatal de carreteras en Galicia.

Se realizarán trabajos de asfaltado en 262 kilómetros de la red, con una inversión media de 80.000 euros por kilómetro de vía, detalló el delegado. En los trabajos participarán 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones, que pasarán por algunas de las principales vías de la red estatal en Galicia, como la A-6, la A-52 y la A-8.

«O noso obxectivo é garantir estradas seguras, modernas e en boas condicións en toda Galicia», afirmó Blanco, que añadió que el despliegue dinamizará también el sector de la construcción en la comunidad.

Este jueves arrancaron los trabajos en la N-550 en Ordes, pero también en la N-634 en Barreiros (Lugo), la A-52 en Verín (Ourense) y la N-640 en Cuntis (Pontevedra).

Está previsto que este viernes los subdelegados del Gobierno en cada una de las cuatro provincias presenten de forma más detallada los trabajos que se realizarán.