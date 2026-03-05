La huelga en atención primaria continúa al no haber avances en la reunión entre sindicato y Xunta

Cartel avisando de la huelga en un centro de salud de Vigo M.Moralejo

El encuentro que este jueves mantuvieron Sanidade y el sindicato O'Mega no ha servido para desconvocar la huelga indefinida que desde el lunes se vive en los centros de salud gallegos y que en sus tres primeros días ha llevado a cancelar casi 17.000 consultas.

Representantes de la consellería y de la organización convocante del paro se habían citado esta mañana para retomar unas conversaciones que se rompieron el viernes, provocando que esta semana se iniciase la medida de presión de los médicos de atención primaria. Sin embargo, la reunión se levantó sin avances y sin que se haya fijado una nueva fecha para sentarse a negociar.

«Por desgraza, a xuntanza non foi nada boa. Avance non houbo ningún e sentímonos aínda máis maltratados que onte», señaló Manuel Rodríguez, presidente de O'Mega. Entre sus quejas, que la reunión empezase con hora fijada de fin y que arrancase con lo que consideran «unha bronca»: «Chamóusenos de todo, berróusenos como se fosemos nenos pequenos, iso non é un ambiente para negociar», protesta Rodríguez.

Más allá de ese ambiente, el representante del sindicato considera que Sanidade se presentó «enrocada» en que existen otros grupos de negociación y renunciando a ofrecer cualquier solución a las peticiones de los huelguistas. «Nada sobre as memorias económicas, nada sobre pechar as axendas dos médicos a un máximo de 33 pacientes, nada sobre os sábados que están a provocar que os facultativos fagan máis horas ao ano que o resto dos colectivos sanitarios» destacó Manuel Rodríguez, confirmando que la huelga se mantendrá y aventurando que incluso «terá máis seguemento, porque a xente séntese ofendida por estas actitudes».

En la reunión no estuvo presente el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que en declaraciones a los medios durante un acto en Vigo reiteró su invitación a que O'Mega se una al resto de sindicatos en la negociación de un plan para reformar la atención primaria gallega. «O problema non se resolve simplemente limitando o número de consultas. A cuestión é como cambiar o modelo de atención primaria buscando o mellor para os profesionais e para a poboación», señaló.

Sin grandes cambios en el seguimiento de la huelga

Entretanto, la cuarta jornada de huelga ha repetido cifras similares a las de días anteriores, con el Sergas situando el seguimiento entorno al 5,25 %, de nuevo con el área de Vigo como la más activa, superando el 10 %. O'Mega, por su parte, insiste en un seguimiento del 70 %.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha validado de manera cautelar los servicios mínimos decretados por la Xunta para esta huelga indefinida, señalando que los tiempos de espera que sufren los pacientes ya son altos y podrían sufrir un incremento si se suspendieran los servicios mínimos, «con el consiguiente riesgo de agravamiento de procesos clínicos que precisan atención oportuna».