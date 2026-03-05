Los gobiernos de España y Portugal se reúnen este viernes en Huelva, con las conexiones ferroviarias en plano secundario
OPORTO / E. LA VOZ
Los pilares de la cumbre serán la transición ecológica, la transformación digital o la cooperación en emergencias05 mar 2026 . Actualizado a las 20:40 h.
Este viernes, los jefes de gobierno de España y Portugal se reunirán, junto con el grueso de sus ejecutivos, en la tradicional cumbre bilateral anual, que se celebra en La Rábida (Huelva). El encuentro, que