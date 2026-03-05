La fiscala superior de Galicia advierte del bloqueo que sufren las mujeres para acceder a altos cargos

La fiscala superior, Carmen Eiró, durante su intervención en el foro de La Voz de Galicia. GONZALO BARRAL

Lo primero que tiene que hacer la mujer es promocionarse a sí misma. Esa reflexión de Concepción Arenal, «unha feminista de pro», fue recordada por la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, como cierre de su intervención en el foro Mulleres con Voz, organizado este jueves en A Coruña por La Voz de Galicia en la sede del grupo Nordés Club. El espacio trataba de analizar los logros alcanzados y los desafíos pendientes en la lucha por la igualdad real de oportunidades. La fiscala reconoció los avances conseguidos, pero recordó que sigue existiendo una gran brecha salarial entre hombres y mujeres y una enorme dificultad para llevar adelante la conciliación laboral, lo que, a su juicio, determina que las mujeres tengan más problemas para acceder a puestos de responsabilidad en las empresas privadas y en las públicas.

«Estamos no terceiro milenio, pero, pese a todo, son aínda moi poucas as mulleres que acceden a postos de alta dirección. É verdade que empezan a formar parte das organizacións, nos postos de tipo medio, pero aínda queda moito camiño para chegar aos postos directivos», dijo Carmen Eiró, que aseguró que falta mucho por hacer. «É certo que cada unha de nós temos que defender a nosa valía. E temos que defender os nosos dereitos, non só a nivel económico e cultural, senón tamén nas relacións persoais, familiares e afectivas. Pero tamén é certo que desde a Administración laboral e administrativa deberíanse promover iniciativas para facilitar substitucións e reforzos que permitan a conciliación da muller e así poder acceder en condicións de igualdade aos altos postos de responsabilidade», añadió.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Mulleres con Voz, o camiño cara unha igualdade real La Voz

La fiscala Eiró opinó que el primer perjuicio con el que se encuentran las mujeres respecto de los hombres es la diferencia en la forma de liderar, de dirigir. La mujer, dijo, es más empática y colaborativa, «frente a un home combativo e asertivo». Lamentó que, cuando una mujer ocupa un puesto de cierta relevancia, «aínda ten que demostrar a súa propia valía, non soamente en clave feminina, senón tamén en clave masculina».

Cuatro fiscalías con mujeres al frente

Recordó que ahora mismo solo hay cuatro fiscalías superiores gobernadas por mujeres, que son, además de la de Galicia, las de Andalucía, Aragón y Madrid, e insistió en la necesidad de que se haga visible la presencia de la mujer en puestos de alta dirección. Reconoció que hay muchos convenios y protocolos, tanto nacionales como internacionales, pero no se ha logrado aún eliminar «a discriminación laboral entre homes e mulleres».

En el encuentro también participaron empresarias como la productora audiovisual y fundadora de Vaca Films, Emma Lustres; la gerente de la cooperativa de armadores de Ribeira, María José Casais; la directora de Mar de Frades, Paula Fandiño, y la socia de la cooperativa Campo Capela Ana Vence. También contaron su experiencia cuatro mujeres con cargos políticos de responsabilidad: las alcaldesas Mariola Sampedro, de Ribeira; Sandra Permuy, de Fene; Nidia Arévalo, de Mos, y la concejala de Lugo Ángeles Novo.

1/4 Fabiola García,conselleira de Política Social. GONZALO BARRAL 2/4 La empresaria Paula Fandiño, de Mar de Frades; María José Casais, gerente de la cooperativa de armadores de Ribeira, y Ana Vence, de la cooperativa Campo Capela. GONZALO BARRAL 3/4 Emma Lustres, productora audiovisual y fundadora de Vaca Films. GONZALO BARRAL 4/4 Las alcaldesas de Sandra Permuy, de Fene; Mariola Sampedro, de Ribeira; Nidia Arévalo, de Mos, y Ángeles Novo, concejala de Lugo, acompañadas por la periodista de La Voz Gladys Vázquez, que condujo el debate. GONZALO BARRAL Las protagonistas del foro Mulleres con Voz Gonzalo Barral

Fabiola García lamenta que el feminismo esté «ameazado por intentos de apropiación»

El cierre de la jornada corrió a cargo de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que reconoció que «ser muller aínda supón un hándicap gravoso», aunque destacó el poder «transformador» del feminismo: «Ningún avance social resulta equiparable. Ningunha revolución cambiou tanto a sociedade, a economía, a cultura, a sexualidade e os afectos». Recordó que los retrocesos en las conquistas de las mujeres solo pueden ser posibles con grandes dosis de opresión: «Penso en países que quixeron e aínda queren implantar unha severa represión sobre a muller para privala dos seus dereitos básicos e reducila a unha condición servil».

Pero la conselleira se felicitó por el largo camino que ha permitido que estar en un acto como el de Mulleres con Voz, «no que teñen protagonismo mulleres empresarias e con responsabilidades institucionais». Se refería al «cambio transcendental que fixo que a muller galega de hoxe teña pouco que ver coas súas antepasadas». Y para eso apuntó como primera condición la democracia, «pois non hai liberación da muller sen democracia, e non existe unha democracia completa sen igualdade entre mulleres e homes».

«Feminismo efectivo»

Para ella, la segunda condición es la diferencia entre la política gestual y la efectiva. Ahí planteó su apuesta «polo predominio do feminismo efectivo sobre o postural» y lamentó que «o feminismo que hoxe celebramos estea ameazado por numerosos intentos de apropiación indebida, que é perversa cando se quere converter en apéndice dun partido ou tendencia política».

Fabiola García aseguró que el empuje del movimiento feminista requiere «que non haxa muros entre as mulleres, senón pontes e síntese». Y recordó que los grandes logros de las mujeres se obtienen «cando as fronteiras ideolóxicas non impiden que nos deamos a man para camiñar xuntas, reclamar xuntas e avanzar xuntas».