Cae en Portugal una banda de Arousa con naves y camiones para transportar narcolanchas
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La organización que importaba la cocaína de Colombia es de Asturias y perdió 1.500 kilos que protegía con armas de guerra05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
1.500 kilos de cocaína confiscados, siete fusiles AK-47 Kaláshnikov, metralletas VZ-61, siete remolques de camión, otras tantas narcolanchas equipadas con todo lo necesario para echarse al Atlántico, 22 coches de alta gama y gran potencia,