Cae en Portugal una banda de Arousa con naves y camiones para transportar narcolanchas

Parte de los 1.500 kilos de coca incautados por la Policía Judicial
Parte de los 1.500 kilos de coca incautados por la Policía Judicial Policía Judicial Portuguesa

La organización que importaba la cocaína de Colombia es de Asturias y perdió 1.500 kilos que protegía con armas de guerra

05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

1.500 kilos de cocaína confiscados, siete fusiles AK-47 Kaláshnikov, metralletas VZ-61, siete remolques de camión, otras tantas narcolanchas equipadas con todo lo necesario para echarse al Atlántico, 22 coches de alta gama y gran potencia,

