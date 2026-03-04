Pontón trasládalle á Comisión Europea a inquedanza polo recorte de fondos na pesca e na PAC
GALICIA
A voceira nacional do BNG critica a proposta de reservar parte dos fondos europeos a infraestruturas militares «que en Galiza non precisamos» e avogou por unha reindustrialización sostible04 mar 2026 . Actualizado a las 21:10 h.
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, reuniuse este mércores en Bruxelas co vicepresidente da Comisión Europea encargado da política de cohesión, Raffaele Fitto. A líder da oposición valorou como «moi cordial» e receptivo o encontro, que serviu para reclamar un maior investimento para a agricultura, a pesca e a cohesión social e territorial. Pecha así unha visita á capital europea marcada pola cancelación da reunión co comisario de Agricultura, segundo o seu partido, por un boicot da Xunta.
«Galiza xógase moito no deseño final do vindeiro Marco Financeiro Plurianual», declarou Pontón e explicou que, dende a forza nacionalista, trasladáronlle ao comisario as inquedanzas por un posible recorte dos fondos á agricultura e gandería, «un ámbito estratéxico como a soberanía alimentaria»; polo aumento do gasto militar europeo e pola posible centralización no reparto. A líder da oposición amosou a súa indignación coa proposta de recorte da Comisión de máis do 60% dos cartos para a pesca e un 20% na agricultura. De confirmarse, afirma, non só afectaría á economía, mais ao despoboamento do rural galego. «Imos seguir traballando dende aquí, baixo a posición da nosa eurodeputada [Ana Miranda], como dende o Parlamento galego porque nos parece importante que a voz de Galiza se escoite», argumentou.
Os cartos para infraestruturas tamén tiveron un espazo nas declaracións de Pontón, que criticou a actual proposta de reservar unha parte a infraestruturas militares «que en Galiza non precisamos» fronte a accións como a conexión con Portugal ou completar a rede galega de autovías. No eido da reindustrialización, un tema de actualidade no panorama europeo, a voceira nacional do BNG avogou por un sector sostible, de vangarda e transformador. «Non só queremos producir leite, queremos transformar ese leite noutros produtos», explicou.
A nacionalista tamén tivo palabras sobre a guerra en Irán e a crise entre España e os Estados Unidos tralas ameazas comerciais norteamericanas ao goberno de Pedro Sánchez. Aproveitou para condenar os ataques de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, «unha vulneración do Dereito internacional que, se non se frea, as consecuencias serán imprevisibles e negativas para todos os pobos». Sobre a postura do Goberno español, contraria aos ataques, apoiou o «non á guerra» que, lembrou, defende o BNG dende hai tempo. Neste mesmo eido, criticou a falla de condena ás accións estadounidenses dende as institucións europeas, que este mércores amosaron un apoio unánime a España.