Gueshe Tenzing Tamding, lama del monasterio budista de San Amaro: «En Galicia siento energía positiva»
Dice que le gusta la cultura gallega, la alegría de la gente: «Es bromista, canta y baila. Eso yo no, pero ellos sí»04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El lama Gueshe Tenzing Tamding (Tíbet, 1965) se mueve por el concello ourensano de San Amaro como en un ambiente familiar. Lo recóndito del lugar para un niño tibetano se derribó cuando sintió la energía