Galicia se consolida como la segunda comunidad en acogimiento familiar

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un bebé coge a su madre de la mano, en una imagen de stock.
Más de 1.100 pequeños viven en un hogar en lugar de en centros públicos. Carmen Dourado Rodríguez, directora de la Asociación Galega de Familias de Acollida (ACOUGO): «Los niños no son el futuro, son el presente»

05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tres de cada cinco menores que no pueden vivir con sus padres en Galicia se crían con una familia de acogida, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Juventud e Infancia. La proporción

