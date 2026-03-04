Antía Jácome, canoísta de élite: «Sería como Rafa Nadal, creo que competiría lesionada»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Sobre la decisión de Simone Biles de retirarse de unos juegos, cree que no sería capaz: «Me gustaría saber qué momento tan complicado estaba viviendo como para tomar esa decisión»05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Sorprende que Antía Jácome (Pontevedra, 1999) contesta al teléfono aunque el número sea desconocido. Incluso desde el gimnasio. «Has tenido suerte, soy un poco desastre con el móvil», dice. La canoísta de élite está ahora