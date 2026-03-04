44 alumnos de ciclos superiores duales de Cocina y Laboratorio harán prácticas en centros del Sergas

Los conselleiros Gómez Caamaño y Román Rodríguez firmando el convenio de colaboración

Un acuerdo entre las consellerías de Educación y de Sanidade, firmado este miércoles, permitirá que 44 alumnos de ciclos superiores de FP Dual de dirección de cocina y de laboratorio clínico hagan prácticas en centros del Sergas.

En concreto, se habilitarán plazas para 22 alumnos que cursan el ciclo superior de Laboratorio Clínico Biomédico en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña y otras 22 para matriculados en el ciclo superior de Dirección de Cociña en el CIFP Manuel Antonio de Vigo. Los primeros realizarán el 35 % de sus 2.000 horas de formación en centros de trabajo del sistema de salud público gallego, y los segundo alcanzarán el 37 %.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó que esto supondrá que los estudiantes accedan a una formación muy práctica y «moi adaptada ao seu futuro posto de traballo», al trabajar en entornos asistenciales reales y en contacto con la práctica asistencial diaria.

Por su parte, el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, resaltó que acuerdos como el firmado redundan en la «captación de talento», dado que el alumnado se formará «nunha contorna na que despois, probablemente, sexan captados». «Investimos en capital humano e no futuro do sistema público galego», destacó.

En el presente curso, la incorporación de los estudiantes a los centros del Sergas se realizará entre el 1 de mayo y el 31 de julio, y en el 2026-2027 será del 1 de febrero al 31 de julio.

En el caso de los dos ciclos se desarrollará un plan de formación específico adaptado al currículo oficial, los alumnos contarán con un tutor cualificado y tendrán acceso a los servicios de la biblioteca virtual del Sergas.